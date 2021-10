Comunali Roma, Calenda: “Al ballottaggio voterò Gualtieri” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Io non farò né alleanze né apparentamenti. Ma faremo un’opposizione costruttiva. Penso sia giusto andare a votare al ballottaggio e come tale sicuramente non voterò Michetti ma voterò Gualtieri, perché mi corrisponde di più”. Così il leader di Azione Carlo Calenda, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Michetti non ha uno straccio di programma, uno straccio di classe dirigente. Ma non è un’indicazione di voto urbi et orbi – spiega – La stragrande maggioranza dei miei voti venivano da sinistra o non collocati. E avendoli presi con una lista civica, voglio essere chiaro: questa è la scelta di Carlo Calenda, che non mette in discussione i tanti dubbi che ho sulla classe dirigente e sul programma di Gualtieri”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Io non farò né alleanze né apparentamenti. Ma faremo un’opposizione costruttiva. Penso sia giusto andare a votare ale come tale sicuramente nonMichetti ma, perché mi corrisponde di più”. Così il leader di Azione Carlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Michetti non ha uno straccio di programma, uno straccio di classe dirigente. Ma non è un’indicazione di voto urbi et orbi – spiega – La stragrande maggioranza dei miei voti venivano da sinistra o non collocati. E avendoli presi con una lista civica, voglio essere chiaro: questa è la scelta di Carlo, che non mette in discussione i tanti dubbi che ho sulla classe dirigente e sul programma di”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

repubblica : Comunali a Roma, a sorpresa il partito di Calenda è il più votato. E non solo ai Parioli [di Valeria Forgnone] - ivanscalfarotto : Bravissimi @valerio_casini e @FraLeoncini, iscritti a @italiaviva e risultati i più votati nella lista… - eziomauro : Comunali Roma, Calenda al Pd: “Niente grillini in giunta” - ParmaPsi : RT @ViaEmilia771: In questo primo turno elettorale ci sono dei chiari sconfitti M5s, perdono Sindache Roma e Torino e consiglieri comunali… - raspa90 : RT @repubblica: Comunali Roma, Calenda: 'Al ballottaggio voto Gualtieri, mi corrisponde di più' -