Comunali Napoli | il neo sindaco Manfredi | “Abbiamo avuto un grande mandato popolare e il merito va a tutti”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)– “une ilva a: alla coalizione che mi sostiene, ai singoli candidati, ai cittadini. L’impegno chemesso in campo e l’idea di città seria che guarda al futuro con senso di responsabilità sono stati premiati dai napoletani. Sono onorato di guidare questa città per i prossimi cinque anni, consapevole di ereditare grandi difficoltà ma pronto ad affrontare le sfide con ottimismo”. È il commento di Gaetano, neodi. “l’occasione di scrivere una pagina storica per– aggiunge – Lo faremo sfruttando al meglio i fondi del PNRR, garantendo efficienza ...

Advertising

fanpage : La più votata a Roma è Rachele Mussolini, figlia di Romano e nipote del duce #Elezionicomunali2021 - you_trend : ?? Trend di #FDI dalle ultime comunali ad oggi (dati parziali): #Napoli +3,1% (1,3%->4,4%) #Roma +6,6% (12,3%->17,9… - fattoquotidiano : RISULTATI ELEZIONI A Napoli il candidato del M5s-Pd Gaetano Manfredi va verso la vittoria al primo turno. Leggi ex… - TeleradioNews : Napoli. Elezioni comunali, voti spariti’?!: audace denuncia del candidato Maione - TeleradioNews : Napoli. Elezioni comunali, voti spariti'?!: audace denuncia del candidato Maione -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Napoli

... Francesco Caruso, Valerio Formisani, Francesco De Cicco) LIVE Elezioni2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale . Dati: Roma " Milano "" Torino " Bologna... emerge (per le) una differenza rilevante e tendenzialmente crescente: nelle cinque più ... A, le stime dei flussi mostrano che la grande vittoria di Manfredi è stata alimentata da un ...Notte di brindisi e di festeggiamenti per la coalizione di Gaetano Manfredi che, col 62,88%, ha ottenuto un risultato al di sopra delle aspettative e che si ...A meno di 48 ore dalla fine dello scrutinio fioccano gia' i primi ricorsi sul risultato delle Comunali di Napoli.