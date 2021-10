Come il down di WhatsApp ha rischiato di compromettere il salvataggio della donna che ha tentato il suicidio dal ponte tibetano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La storia si è conclusa con il lieto fine. Il tentato sucidio dal ponte tibetano di Perarolo (in provincia di Belluno) è stato sventato grazie all’intervento dell’agente dei carabinieri di 25 anni Martina Pigliapoco. Quest’ultima si è avvicinata alla persona che stava cercando di lanciarsi nel vuoto a partire da un punto turistico molto frequentato nell’area, si è seduta e ha parlato con lei per oltre 3 ore e mezza prima di convincerla a tornare indietro sulla propria decisione. Eppure, il down di WhatsApp – che si è verificato nel pomeriggio del 4 ottobre, il giorno stesso del tentato suicidio sventato dalla carabiniera – rischiava di compromettere tutto, proprio per il grande ruolo che il servizio di messaggistica ha avuto in quel frangente. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La storia si è conclusa con il lieto fine. Ilsucidio daldi Perarolo (in provincia di Belluno) è stato sventato grazie all’intervento dell’agente dei carabinieri di 25 anni Martina Pigliapoco. Quest’ultima si è avvicinata alla persona che stava cercando di lanciarsi nel vuoto a partire da un punto turistico molto frequentato nell’area, si è seduta e ha parlato con lei per oltre 3 ore e mezza prima di convincerla a tornare indietro sulla propria decisione. Eppure, ildi– che si è verificato nel pomeriggio del 4 ottobre, il giorno stesso delsventato dalla carabiniera – rischiava ditutto, proprio per il grande ruolo che il servizio di messaggistica ha avuto in quel frangente. LEGGI ...

