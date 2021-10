“Come fronteggiare il mercato”. Perini, presidente di Confcooperative FedAgriPesca Lombardia, e l'analisi sul settore agricolo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “L'aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi di produzione sta avendo un forte impatto sulle imprese agroalimentari, creando criticità che riguardano tutti gli attori coinvolti. È una situazione che durerà ancora a lungo. Anche per questo è necessario farvi fronte ora: servono soluzioni e strategie condivise, strutturali e di filiera, per trovare un nuovo equilibrio e una via d'uscita da queste difficoltà. Le cooperative sono già in moto in questa direzione, Come sempre al fianco dei loro soci”. Lo ha sottolineato Fabio Perini, presidente di Confcooperative FedAgriPesca Lombardia, durante il suo intervento di oggi, mercoledì 6 ottobre, alla presentazione dei risultati dell'analisi congiunturale del primo semestre 2021 per il settore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “L'aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi di produzione sta avendo un forte impatto sulle imprese agroalimentari, creando criticità che riguardano tutti gli attori coinvolti. È una situazione che durerà ancora a lungo. Anche per questo è necessario farvi fronte ora: servono soluzioni e strategie condivise, strutturali e di filiera, per trovare un nuovo equilibrio e una via d'uscita da queste difficoltà. Le cooperative sono già in moto in questa direzione,sempre al fianco dei loro soci”. Lo ha sottolineato Fabiodi, durante il suo intervento di oggi, mercoledì 6 ottobre, alla presentazione dei risultati dell'congiunturale del primo semestre 2021 per il...

Advertising

bb_1774 : @mircolucarini @davide28540028 @PButtafuoco Gualtieri che voleva mettere 3,6 miliardi per fronteggiare la pandemia?… - luciapulichino : @bisagnino E come pensa di fronteggiare l'emergenza? Chiudendo i venti cattivi nell'otre che Eolo donò a Ulisse? Op… - febodena : @jopratix Resta sempre un mistero come si possa tollerare l’assenza dell’Italia alla riunione di emergenza per fron… - MauroScacco : @DgsGiu @FontanellaGius1 @DAVIDPARENZO @MiltonBlog @mariannaaprile @concitadeg La violenza fisica la puoi fronteggi… - laura_ceruti : @GiuseppeConteIT Vogliamo commissione inchiesta sulla tua gestione Covid, ventilatori difettosi, mascherine difetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Come fronteggiare Festival di Salute 2021, a Genova per parlare di medicina e hi - tech ...che ci attende dopo questi 19 mesi in cui abbiamo dovuto fronteggiare Covid - 19. " Ritorno al futuro. La lezione di Covid e il domani che ci aspetta " è appunto il titolo del Festival, che come in ...

Ita vuole SkyTeam. Ma con un patto che guarda a Lufthansa ...solo dovrà fronteggiare la spietata concorrenza delle low cost, Ryanair in testa, ma per stessa ammissione dell'azionista governo dovrà dotarsi presto o tardi di un partner industriale. Perché, come ...

Il miglio e il sorgo per fronteggiare il cambiamento climatico e sostenere le comunità agricole locali UniboMagazine Insetti invasori in autunno: come allontanarli Gli insetti invasori, come le cimici, ma anche le mosche, sono molto diffusi e comuni in autunno e si possono allontanare con rimedi efficaci.

...che ci attende dopo questi 19 mesi in cui abbiamo dovutoCovid - 19. " Ritorno al futuro. La lezione di Covid e il domani che ci aspetta " è appunto il titolo del Festival, chein ......solo dovràla spietata concorrenza delle low cost, Ryanair in testa, ma per stessa ammissione dell'azionista governo dovrà dotarsi presto o tardi di un partner industriale. Perché,...Gli insetti invasori, come le cimici, ma anche le mosche, sono molto diffusi e comuni in autunno e si possono allontanare con rimedi efficaci.