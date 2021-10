Colorate, all'insù e sottili: ecco le tendenze sopracciglia dell'autunno 2021 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I trend sopracciglia autunno 2021 parlano chiaro: via libera alla espressione più naturale di se stesse. Certo, con qualche piccola eccezione. Se negli ultimi anni sono state ad esempio le “Soap Brows” ad essere le protagoniste della scena, pettinate all’insù per far apparire la forma più piena e definita, per questa stagione le tendenze cambiano. sottili, naturali e perfino deColorate: anche le sopracciglia seguono i trend del momento. A svelarcele, due esperti del settore, Giulio Schettini, National Brow Artist di Benefit Cosmetics e Claudia Milia, founder di Plumes Atelier dello Sguardo. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I trendparlano chiaro: via libera alla espressione più naturale di se stesse. Certo, con qualche piccola eccezione. Se negli ultimi anni sono state ad esempio le “Soap Brows” ad essere le protagonistea scena, pettinate all’per far apparire la forma più piena e definita, per questa stagione lecambiano., naturali e perfino de: anche leseguono i trend del momento. A svelarcele, due esperti del settore, Giulio Schettini, National Brow Artist di Benefit Cosmetics e Claudia Milia, founder di Plumes Ateliero Sguardo. ...

