Coliandro, il tesoro nascosto: chi è la protagonista Nicoletta Romanoff (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Coliandro, Nicoletta Romanoff è un'attrice molto bella e talentuosa è una super madre e una compagna molto dolce, ha sangue metà italiano e metà russo. Coliandro, chi è la protagonista Nicoletta Romanoff, carriera e successi (Getty Images)Durante la sua vita ha raggiunto diversi traguardi professionali e anche nella sua vita privata ha trovato le sue soddisfazioni, nasce a Roma il 14 Maggio del 1979. I suoi genitori sono Giuseppe Consolo e Natalija Nikolaevna Romanoff, entrambi decidono di utilizzare il cognome della madre per la sua carriera d'attrice. Il cognome Romanoff è molto importante, proprio perché suo nonno materno era uno degli eredi al trono russo dal 1992 al 2014. Nelle sue vene scorre sangue reale, sua ...

