Coldiretti lancia l’allarme: Caro benzina, effetto valanga dai trasporti alla spesa alimentare (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In un Paese come l’Italia dove l’85% dei trasporti commerciali avviene per strada il nuovo record dei prezzi dei carburanti ha un effetto valanga sulla spesa con un aumento dei costi di trasporto oltre che di quelli energetici. E’ quanto afferma la Coldiretti sugli effetti del balzo delle quotazioni della benzina e degli altri carburanti per effetto del Caro petrolio. L’aumento è destinato a contagiare l’intera economia perché se salgono i prezzi del carburante si riduce – sottolinea la Coldiretti – il potere di acquisto degli italiani che hanno meno risorse da destinare ai consumi, mentre aumentano i costi per le imprese. A subire gli effetti dei prezzi dei carburanti – continua la Coldiretti – è anche l’intero ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In un Paese come l’Italia dove l’85% deicommerciali avviene per strada il nuovo record dei prezzi dei carburanti ha unsullacon un aumento dei costi di trasporto oltre che di quelli energetici. E’ quanto afferma lasugli effetti del balzo delle quotazioni dellae degli altri carburanti perdelpetrolio. L’aumento è destinato a contagiare l’intera economia perché se salgono i prezzi del carburante si riduce – sottolinea la– il potere di acquisto degli italiani che hanno meno risorse da destinare ai consumi, mentre aumentano i costi per le imprese. A subire gli effetti dei prezzi dei carburanti – continua la– è anche l’intero ...

Advertising

Sestopoterecom : Al via raccolta riso al Nord, ma -10% produzione. E Coldiretti lancia sos import low cost - ItaliaInforma2 : Coldiretti lancia l'allarme maltempo per la vendemmia in pieno svolgimento. ?? - WineNewsIt : La #Brexit spaventa il #MadeinItaly agroalimentare: #export in calo, preoccupazioni per il #Natale. @coldiretti lan… -