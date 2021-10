Claudia Gerini: accusata di “furto in concorso” ecco il motivo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Claudia Gerini è stata citata in giudizio con l’accusa di “furto in concorso” per aver sottratto il cellulare al paparazzo Maurizio Sorge Claudia Gerini a processo per furtoLa bellissima attrice italiana è stata citata a giudizio dal noto paparazzo Maurizio Sorge per avergli sottratto il cellulare insieme al suo fidanzato di allora Andrea Preti. I fatti risalgono al 2017, quando la coppia che si trovata a Bisceglie, per il tour di Claudia Gerini “Storie di Claudia” è stata ripresa mentre litigava. Il processo è iniziato il 5 ottobre, come riportato dalla sezione Bari di Repubblica e l’avvocato della Gerini ha chiesto che il tutto sia affrontato con il rito abbreviato. Ma andiamo a ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è stata citata in giudizio con l’accusa di “in” per aver sottratto il cellulare al paparazzo Maurizio Sorgea processo perLa bellissima attrice italiana è stata citata a giudizio dal noto paparazzo Maurizio Sorge per avergli sottratto il cellulare insieme al suo fidanzato di allora Andrea Preti. I fatti risalgono al 2017, quando la coppia che si trovata a Bisceglie, per il tour di“Storie di” è stata ripresa mentre litigava. Il processo è iniziato il 5 ottobre, come riportato dalla sezione Bari di Repubblica e l’avvocato dellaha chiesto che il tutto sia affrontato con il rito abbreviato. Ma andiamo a ...

