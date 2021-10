Citroèn Ami offre maggiori possibilità di personalizzazione

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)ha deciso di fare un ulteriore passo avanti nelladel suo quadriciclo leggero proponendo una collezione di stickers Ami a cui si aggiunge ladi una decorazione realizzata a partire da un’immagine oppure una foto del cliente, per un look unico che rifletta la sua personalità. Sin dal lancio, le configurazioni didi Ami – 100% èlectric invitano i clienti a giocare con diversi look grazie ai 6 pack di accessori colorati disponibili e alla gamma di prodotti sviluppati appositamente, disponibili nella boutique onlineLifestyle, come l’altoparlante Bluetooth, il box DAT@AMI per collegare lo smartphone, i portachiavi e vari altri oggetti, sia funzionali che puramente decorativi, nei colori di Ami – 100% èlectric per aggiungere un tocco di ...