Cina | il gioco sporco di Xi Jinping | i comunisti travolti dalla crisi economica cercano la guerra con Taiwan

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Più il modello economico cinese va in, più crescono le minacce a. Dopo il caso Evergrande,anche unaltro colosso immobiliare locale è andato in default. Vale infatti ben 205,7 milioni di dollari il bond in scadenza lunedì che non è stato saldato da Fantasia Holdings Group. In più la società immobiliare Country Garden Services Holdings ha informato che la stessa società non ha rimborsato altri 700milioni di yuan di prestiti scaduti lunedì: 205,7 milioni di dollari. Insomma, Fantasia non ha proprio più la fantasia di pagare! Con 11 miliardi di buco, il suo problema non è che una goccia rispetto ai 262miliardi del debito di Evergrande, che in Borsa ha sospeso il suo titolo dal 29 settembre, dopo aver perso in un anno oltre il 58 per cento del suo valore. Ma dà l'idea di un effetto a catena:e non solo in un immobiliare gonfiato da città ...