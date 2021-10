Ciclismo su pista, Letizia Paternoster: “Per me è un nuovo inizio per tutto ciò che voglio costruire ed ottenere” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Letizia Paternoster ha vinto la medaglia d’argento nell’eliminazione agli Europei senior di Ciclismo su pista in corso di svolgimento a Grenchen, in Svizzera: l’azzurra che ha ceduto soltanto alla transalpina Valentine Fortin, ha parlato a caldo ai microfoni della FederCiclismo. Così l’azzurra sulla gara disputata e sull’argento conquistato oggi: “Mi lascia soddisfatta veramente tanto, arrivo da due anni veramente difficili e prendere questa medaglia per me è un nuovo inizio per tutto ciò che voglio costruire ed ottenere dopo“. Sulle cadute: “Mi hanno penalizzato molto perché in questa specialità vengo fuori sul lungo e quindi sapevo già che sicuramente una penalità me l’avrebbe data quanto accaduto. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021)ha vinto la medaglia d’argento nell’eliminazione agli Europei senior disuin corso di svolgimento a Grenchen, in Svizzera: l’azzurra che ha ceduto soltanto alla transalpina Valentine Fortin, ha parlato a caldo ai microfoni della Feder. Così l’azzurra sulla gara disputata e sull’argento conquistato oggi: “Mi lascia soddisfatta veramente tanto, arrivo da due anni veramente difficili e prendere questa medaglia per me è unperciò cheeddopo“. Sulle cadute: “Mi hanno penalizzato molto perché in questa specialità vengo fuori sul lungo e quindi sapevo già che sicuramente una penalità me l’avrebbe data quanto accaduto. ...

