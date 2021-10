Ciclismo su pista, Europei 2021: Letizia Paternoster d’argento nell’eliminazione! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Letizia Paternoster vince la medaglia d’argento nell’eliminazione agli Europei senior di Ciclismo su pista in corso di svolgimento a Grenchen, in Svizzera: si tratta del primo podio continentale per l’Italia, con l’azzurra che cede soltanto alla transalpina Valentine Fortin, dominante nell’ultimo sprint. Completa il podio il bronzo della britannica Neah Evans. Gara segnata da due interruzioni, dovute ad altrettante cadute, delle quali la seconda molto lunga, utilizzata anche per mettere a posto il sistema di rilevamento sulla linea del traguardo per determinare le eliminazioni. Quarta piazza per la polacca Nikol Plosaj, quinta l’iberica Eukene Larrarte Arteaga, sesta l’ucraina Kseniia Fedotova, settima la slovacca Alzbeta Bacikova, ottava la lituana Olivija Baleisyte (ha rischiato di eliminare Letizia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021)Paternoster vince la medaglia d’argento nell’eliminazione aglisenior disuin corso di svolgimento a Grenchen, in Svizzera: si tratta del primo podio continentale per l’Italia, con l’azzurra che cede soltanto alla transalpina Valentine Fortin, dominante nell’ultimo sprint. Completa il podio il bronzo della britannica Neah Evans. Gara segnata da due interruzioni, dovute ad altrettante cadute, delle quali la seconda molto lunga, utilizzata anche per mettere a posto il sistema di rilevamento sulla linea del traguardo per determinare le eliminazioni. Quarta piazza per la polacca Nikol Plosaj, quinta l’iberica Eukene Larrarte Arteaga, sesta l’ucraina Kseniia Fedotova, settima la slovacca Alzbeta Bacikova, ottava la lituana Olivija Baleisyte (ha rischiato di eliminare...

Advertising

OA_Sport : Primo podio per l'Italia! - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2021 in DIRETTA: ARGENTO PATERNOSTER nell’eliminazione! azzurre a caccia dell’oro ne… - FuianoFederico : Signore e signori, una straordinaria atleta trentina ha appena vinto un argento agli europei di ciclismo su pista ??… - Frat_Olimpica : #ciclismo #europei su pista ARGENTO per @LetyPaternoster nella gara ad eliminazione! Bravissima Letizia!… - LenVeigaZ : RT @IlPedaleRosa: 'Campionati Europei su Pista' a Grenchen, due titoli assegnati nella prima giornata: -