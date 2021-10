Ciclismo su pista, Europei 2021: Italia in finale nell’inseguimento femminile, le azzurre affronteranno la Germania (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E’ una grande Italia quella che stiamo vedendo agli Europei di Ciclismo su pista di Grenchen, con il quartetto dell’inseguimento femminile che è riuscito a raggiungere la finale con il secondo miglior tempo delle qualificazioni, alle spalle solamente della Germania. Le azzurre Martina Alzini, Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Letizia Paternoster hanno infatti chiuso la prova con il crono di 4’17”863, sconfiggendo l’Irlanda nella batteria, ma soprattutto assicurandosi una medaglia pesante contro il fortissimo treno tedesco. Un prestazione di assoluto livello per le rappresentanti del Bel Paese, che hanno dominato il duello e ora dovranno vedersela contro le favorite numero uno. La Germania ha infatti superato l’Olanda e affronterà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E’ una grandequella che stiamo vedendo aglidisudi Grenchen, con il quartetto dell’inseguimentoche è riuscito a raggiungere lacon il secondo miglior tempo delle qualificazioni, alle spalle solamente della. LeMartina Alzini, Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Letizia Paternoster hanno infatti chiuso la prova con il crono di 4’17”863, sconfiggendo l’Irlanda nella batteria, ma soprattutto assicurandosi una medaglia pesante contro il fortissimo treno tedesco. Un prestazione di assoluto livello per le rappresentanti del Bel Paese, che hanno dominato il duello e ora dovranno vedersela contro le favorite numero uno. Laha infatti superato l’Olanda e affronterà ...

