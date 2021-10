Ciclismo su pista, Europei 2021: Italia fuori dalle medaglie nell’inseguimento maschile, in finale Danimarca e Svizzera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non è riuscita l’impresa al quartetto maschile azzurro di inseguimento, con i campioni olimpici in carica che hanno sofferto l’assenza del totem Filippo Ganna, mancando l’accesso alle finali per le medaglie agli Europei di Ciclismo su pista di Grenchen. Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Michele Scartezzini hanno affrontato proprio la fortissima Danimarca nella terza heat, chiudendo con il tempo di 3:52.199, appena 0”144 in più dei rivali, che si giocheranno la medaglia d’oro contro la Svizzera. Un vero peccato considerando il margine recuperato dal treno azzurro nell’ultimo chilometro, mancando l’appuntamento all’arrivo per pochissimo. Gli azzurri saranno inoltre fuori anche dalla lotta per il bronzo, poichè sia Gran Bretagna sia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non è riuscita l’impresa al quartettoazzurro di inseguimento, con i campioni olimpici in carica che hanno sofferto l’assenza del totem Filippo Ganna, mancando l’accesso alle finali per leaglidisudi Grenchen. Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Michele Scartezzini hanno affrontato proprio la fortissimanella terza heat, chiudendo con il tempo di 3:52.199, appena 0”144 in più dei rivali, che si giocheranno la medaglia d’oro contro la. Un vero peccato considerando il margine recuperato dal treno azzurro nell’ultimo chilometro, mancando l’appuntamento all’arrivo per pochissimo. Gli azzurri saranno inoltreanche dalla lotta per il bronzo, poichè sia Gran Bretagna sia ...

