Ciclismo | Primoz Roglic | “Ho una condizione confortante | ottime indicazioni in vista del Giro di Lombardia”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) E dopo ildell’Emilia arriva anche la firma nella Milano-Torino. Lo slovenocontinua a dare spettacolo e dopo aver fatto la differenza sulla salita del San Luca, si è ripetuto quest’oggi. Sull’erta di Superga, con grande facilità, il capitano della Jumbo-Visma ha saputo gestire alla perfezione le ‘sgasate’ di Adam Yates (INEOS Grenadiers) e nell’ultimo chilometro ha fatto la differenza, scattando nel momento giusto e precedendo il britannico di 12?. A completare il podio il portoghese Joao Almeida (Deceuninck – Quick Step) a 0?35. Niente da fare per l’altro sloveno Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) e il canadese Michael Woods ( Israel Start-Up Nation), giunti quarto e quinto a 48?. “E’ stata dura, ma avevo una buona. Le sensazioni eranoed è un risultato importante ...

OA_Sport : #Cycling Primoz Roglic si gode il momento, grande fiducia in vista del Lombardia dopo il trionfo nella Milano-Torin… - milanmagazine_ : Ciclismo, Primoz Roglic vince la 102esima edizione della Milano-Torino - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Primoz Roglic vince la 102esima edizione della Milano-Torino - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Primoz Roglic vince la 102esima edizione della Milano-Torino - STnews365 : Milano-Torino, capolavoro di Primoz Roglic Lo sloveno della Jumbo-Visma, già dominatore della Vuelta, arriva in sol… -

E'Roglic del Team Jumbo - Visma il vincitore della 102ª edizione della Milano - Torino. In 4h17'18'', il ciclista sloveno è stato il più veloce di tutti nella classica delle due ruote. E' la sua ...Roglic si è imposto nella 102edizione della Milano - Torino, la classica più antica d'Italia. ... Sabato la grande stagione delsi chiude con il Lombardia, ultima monumento di questo ...Milano-Torino, Primoz domina Adam Yates sull’arrivo di Superga, poi Almeida batte Pogacar per il terzo gradino del podio. Il tutto al termine di una corsa spettacolare, tra ventagli e una startlist di ...E' Primoz Roglic del Team Jumbo-Visma il vincitore della 102esima edizione della Milano-Torino: in 4h17'18'', il ciclista sloveno è stato il più veloce di tutti nella classica delle due ruote. (ANSA) ...