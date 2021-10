Ciclismo | Milano - Torino Roglic trionfa nella 102edizione

Advertising

sportal_it : Milano-Torino, Primoz Roglic vince d'autorità e fa un proclama - giornaleradiofm : Approfondimenti: Ciclismo: all'ultima curva Roglic vince la Milano-Torino: (ANSA) - TORINO, 06 OTT - E' Primoz Rogl… - OA_Sport : #Cycling Primoz Roglic si gode il momento, grande fiducia in vista del Lombardia dopo il trionfo nella Milano-Torin… - milanmagazine_ : Ciclismo, Primoz Roglic vince la 102esima edizione della Milano-Torino - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Primoz Roglic vince la 102esima edizione della Milano-Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Milano

Il campione sloveno supera Adam Yates e Almeida, settimo Ulissi TORINO - Primoz Roglic ha vinto la 102esima edizione della- Torino presented by Eolo, da Magenta a Torino (Superga) di 189 km. Sul traguardo, il campione sloveno della Jumbo - Visma ha preceduto il britannico Adam Yates (Ineos Grenadiers) e il ...E' Primoz Roglic del Team Jumbo - Visma il vincitore della 102esima edizione della- Torino: in 4h17'18'', il ciclista sloveno è stato il più veloce di tutti nella classica delle due ruote. E' la sua tredicesima vittoria stagionale, la sessantesima in carriera. Ha trionfato ...Il ciclista sloveno, dopo il Giro dell'Emilia, ha vinto anche l'edizione numero 102 della corsa con arrivo a Superga.I risultati alle urne dopo la candidatura a Milano e quello che il ciclista è stato per una generazione di appassionati di sport ...