Ciclismo | Milano-Torino 2021 | l’arrivo di Primoz Roglic VIDEO

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildeldi, che ha trionfato nelladi. Lo sloveno è stato il primo a tagliare il traguardo di Superga, con un’accelerazione negli ultimi 400 metri che non ha lasciato scampo ad Adam Yates. Una prova di forza straordinaria quella del corridore del Team Jumbo-Visma, con il britannico, anch’egli splendido protagonista della gara odierna, che semplicemente non ha potuto rispondere. Ecco quindi ilin cuitaglia il traguardo per primo. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #MilanoTorino, il video dell'arrivo di #Roglic - sportal_it : Milano-Torino, Primoz Roglic vince d'autorità e fa un proclama - giornaleradiofm : Approfondimenti: Ciclismo: all'ultima curva Roglic vince la Milano-Torino: (ANSA) - TORINO, 06 OTT - E' Primoz Rogl… - OA_Sport : #Cycling Primoz Roglic si gode il momento, grande fiducia in vista del Lombardia dopo il trionfo nella Milano-Torin… - milanmagazine_ : Ciclismo, Primoz Roglic vince la 102esima edizione della Milano-Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Milano

Il campione sloveno supera Adam Yates e Almeida, settimo Ulissi TORINO - Primoz Roglic ha vinto la 102esima edizione della- Torino presented by Eolo, da Magenta a Torino (Superga) di 189 km. Sul traguardo, il campione sloveno della Jumbo - Visma ha preceduto il britannico Adam Yates (Ineos Grenadiers) e il ...E' Primoz Roglic del Team Jumbo - Visma il vincitore della 102esima edizione della- Torino: in 4h17'18'', il ciclista sloveno è stato il più veloce di tutti nella classica delle due ruote. E' la sua tredicesima vittoria stagionale, la sessantesima in carriera. Ha trionfato ...Il video dell’arrivo di Primoz Roglic, che ha trionfato nella Milano-Torino 2021 di ciclismo. Lo sloveno è stato il primo a tagliare il traguardo di Superga, con un’accelerazione negli ultimi 400 metr ...Yates secondo, poi Almeida brucia Pogacar per la terza piazza a 35 secondi. È il momento di Adam Yates. Il britannico accelera e solamente Roglic, Pogacar, Almeida, Woods e Valverde tengono il passo.