Ciclismo | João Almeida | “Questo podio un bel segnale per il Giro di Lombardia Con Evenepoel avremo tante possibilità”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un terzo posto e buoni segnali. La Milano-Torino 2021 è stata per i corridori di vertice un modo per testare le gambe in vista deldi, in programma sabato 9 ottobre, e per il portoghesegli spunti sono stati più che confortanti. Nella prova odierna che partiva da Magenta e giungeva a Superga, con un erta finale molto impegnativa, gli atleti d’elite del pedale hanno fatto il punto della situazione e per il corridore della Deceuninck-Quick-Step il bilancio è positivo. Giunto alle spalle di uno strepitoso Primoz Roglic (Jumbo-Visma), nuovamente a segno dopo ildell’Emilia, e del britannico della Ineos-Grenadiers Adam Yates, il lusitano ha compreso la sua condizione e in vista della ‘Classica delle foglie morte’ c’è fiducia. “Sabato sarà una giornata dura. Il ...