Ciclismo | Adam Yates | “Ci ho provato | dovevo anticipare Roglic Al Giro di Lombardia lotterò”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Aggressività e determinazione: sono queste le qualità che il britannicoha messo sui pedali quest’oggi nel corso della Milano-Torino. Nella prova che partiva da Magenta e giungeva a Superga, lunga 189.0 km, l’alfiere della INEOS ha lanciato il guanto di sfida a tutti sull’erta finale, ma Primozha gestito alla grande le accelerazioni di. Il campione sloveno, infatti, dopo aver conquistato ildell’Emilia con una grande azione sul San Luca, si è ripetuto quest’oggi e la condizione messa in mostra è stata impressionante. Tuttavia, da valutare in maniera positiva anche quanto fatto dache ha cercato in tutti i modi di togliersi dalle ruote il rivale, senza però portare a compimento il suo proposito. “Ho fatto il meglio possibile. Tutto il mondo ha visto ...

Advertising

OA_Sport : #Cycling Adam Yates contento della sua prestazione e il guanto di sfida a Roglic per il Lombardia di sabato - STnews365 : Milano-Torino, capolavoro di Primoz Roglic. Lo sloven della Jumbo-Visma, già dominatore della Vuelta, conquista il… - Eurosport_IT : Lombardia nel mirino, è lui il favorito numero 1 ?????? #EurosportCICLISMO | #MilanoTorino | #Roglic -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Adam

Eurosport IT

Sul traguardo, il campione sloveno della Jumbo - Visma ha preceduto il britannicoYates (Ineos Grenadiers) e il portoghese Joao Almeida (Deceuninck - Quick Step), succedendo così nell'albo d'oro ...Ha trionfato davanti adYates, superato proprio nelle ultimissime curve prima dell'arrivo davanti alla Basilica di Superga. Sul gradino più basso del podio il portoghese Joao Almeida, quarto ...Il ciclista sloveno, dopo il Giro dell'Emilia, ha vinto anche l'edizione numero 102 della corsa con arrivo a Superga.Prima vittoria per la Slovenia nella più antica classica del ciclismo italiano. Primoz chiude in solitario in in 4h, 17' 41", dopo un testa a testa appassionante con l'inglese: è la 13ª vittoria stagi ...