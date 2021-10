Ciatti, la Germania consegna all’Italia il ceceno accusato dell’omicidio. Il papà di Niccolò: «Resti in carcere» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “L’estradizione è il passo decisivo verso quella giustizia che Niccolò merita e che aspetta da tanto, troppo tempo”. Così Luigi Ciatti, il papà del ragazzo pestato a morte nell’agosto 2017 davanti a una discoteca in Spagna, commenta la notizia attesa da tempo. Finalmente sarà estradato in Italia il ceceno Rassoul Bissoultanov, ritenuto il principale responsabile dalla morte del giovane 21enne di Scandicci. Niccolò Ciatti, sì della Germania all’estradizione del ceceno Le autorità giudiziarie tedesche hanno dato parere favorevole alla consegna del 27enne ceceno. Che si era rifugiato in Germania dopo la clamorosa scarcerazione dello scorso 17 giugno in Spagna. Bissoultanov era stato arrestato dalla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “L’estradizione è il passo decisivo verso quella giustizia chemerita e che aspetta da tanto, troppo tempo”. Così Luigi, ildel ragazzo pestato a morte nell’agosto 2017 davanti a una discoteca in Spagna, commenta la notizia attesa da tempo. Finalmente sarà estradato in Italia ilRassoul Bissoultanov, ritenuto il principale responsabile dalla morte del giovane 21enne di Scandicci., sì dellaall’estradizione delLe autorità giudiziarie tedesche hanno dato parere favorevole alladel 27enne. Che si era rifugiato indopo la clamorosa scarcerazione dello scorso 17 giugno in Spagna. Bissoultanov era stato arrestato dalla ...

