Chiara Ferragni | dopo i capezzoli metallizzati | ecco le mammelle d’oro

Con dei copricapezzoli oro, unico minuscolo particolare che le nascondeva in parte il seno (QUI i dettagli), Chiara Ferragni aveva lasciato tutti a bocca aperta durante la Paris Fashion Week. Il suo outfit Schiaparelli, all'apparenza casual e composto, con i jeans scuri e una giacca in pelle, nascondeva un top provocante, che svelava il décolleté. Ed è proprio sul lato A che l'influencer ha deciso di puntare nuovamente. Le mammelle sul maglione Dalla capitale francese Chiara Ferragni è tornata a Milano per trascorrere qualche giorno con la famiglia e gli amici. Spensieratezza con i figli Leone e Vittoria, cene in compagnia degli affetti più cari, romanticismo con Fedez: l'imprenditrice si è goduta attimi di relax. Finito il weekend la Ferragni è tornata a Parigi e lì, ...

