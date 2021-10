Chiara Ferragni, dopo i capezzoli metallizzati, ecco le mammelle d'oro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con dei copricapezzoli oro, unico minuscolo particolare che le nascondeva in parte il seno ( QUI i dettagli), Chiara Ferragni aveva lasciato tutti a bocca aperta durante la Paris Fashion Week . Il suo ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con dei coprioro, unico minuscolo particolare che le nascondeva in parte il seno ( QUI i dettagli),aveva lasciato tutti a bocca aperta durante la Paris Fashion Week . Il suo ...

Advertising

vogue_italia : Per la prima volta su Vogue Italia... Chiara Ferragni, sulla cover del numero di ottobre ?? Clic per scoprire di più… - manuelcremonese : @KasperReloaded @RWMaloneMD Fregauncazzo a loro. Finché si vaccina Chiara Ferragni vor’di’ che è tutta ‘na cazzata. - marylutherqueen : @awkmen chiara ferragni per Loreal?? - dilettagiorget3 : #Eurovision2022 Menomale Mika condurrà l' Eurovision no Chiara Ferragni - orscpo : RT @tannersdiary: come conduttori per l’#Eurovision2022 voglio assolutamente cattelan, chiara ferragni, mika ed elodie. cattelan è uno sho… -