Chiara Ferragni con le costellazioni sulle gambe (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Chiara Ferragni, ambassador Calzedonia, non smette di suggerire nuove tendenze che puntualmente sono destinate a diventare i trend più seguiti e copiati. L'imprenditrice durante la Paris Fashion Week ha scelto di indossare abbinati ad un blazer e un minidress in pelle, tutto rigorosamente total black, i collant Astrology della capsule collection Share your passion firmata dal brand veronese. Vi raccomandiamo... Tutto sui copricapezzoli d'oro di Chiara Ferragni costellazioni e segni zodiacali, caratterizzano lo stile di questa proposta must-have di stagione. Per completare l'outfit Chiara ha scelto un paio di mule gialle fluo a contrasto, che fanno risaltare i motivi floccati sulle calze.

