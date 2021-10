Chi l’ha visto, clamorosa svolta dopo anni dalla sua scomparsa: la nuova segnalazione riaccende gli animi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Foto a fine articolo. Tornano a riaccendersi i riflettori sul caso di Luigi Celentano, giovane scomparso il 12 febbraio 2017 da Meta di Sorrento, in provincia di Napoli. All’epoca dei fatti Giggino Wi-fi, come veniva chiamato dai suoi conoscenti, aveva appena 18 anni. Oggi ad occuparsi nuovamente del giallo dopo le tante segnalazioni giunte in questi anni ma mai confermate, è nuovamente la trasmissione Chi l’ha visto, che già in passato ha accolto gli appelli della madre e del padre del ragazzo. Luigi, oggi 21enne, prima di sparire nel nulla avrebbe detto di avere paura: “qualcuno mi vuole uccidere”, aveva riferito, come rammenta Il Riformista. Da quella notte di quattro anni fa però si sono perso i contatti. Adesso giunge una ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 7 ottobre 2021) Foto a fine articolo. Tornano arsi i riflettori sul caso di Luigi Celentano, giovane scomparso il 12 febbraio 2017 da Meta di Sorrento, in provincia di Napoli. All’epoca dei fatti Giggino Wi-fi, come veniva chiamato dai suoi conoscenti, aveva appena 18. Oggi ad occuparsimente del giallole tante segnalazioni giunte in questima mai confermate, èmente la trasmissione Chi, che già in passato ha accolto gli appelli della madre e del padre del ragazzo. Luigi, oggi 21enne, prima di sparire nel nulla avrebbe detto di avere paura: “qualcuno mi vuole uccidere”, aveva riferito, come rammenta Il Riformista. Da quella notte di quattrofa però si sono perso i contatti. Adesso giunge una ...

