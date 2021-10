Chi l’ha visto?, anticipazioni 6 ottobre 2021: il caso della donna trova morta ad Ardea, cosa vedremo stasera in tv (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Torna, come ogni mercoledì che si rispetti, l’appuntamento su Rai 3 con Chi l’ha visto?, la trasmissione che si occupa di persone scomparse e di segnalazioni condotta dalla giornalista Federica Sciarelli. anticipazioni Chi l’ha visto? puntata 6 ottobre: il caso della donna morta ad Ardea Questa sera, mercoledì 6 ottobre, la trasmissione si occuperà della pensionata trovata morta ad Ardea nella sua abitazione. Suo figlio Fabrizio, che aveva parlato ai microfoni di Chi l’ha visto? la scorsa settimana ipotizzando un incidente domestico, è stato arrestato: ancora un altro genitore ucciso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Torna, come ogni mercoledì che si rispetti, l’appuntamento su Rai 3 con Chi?, la trasmissione che si occupa di persone scomparse e di segnalazioni condotta dalla giornalista Federica Sciarelli.Chi? puntata 6: iladQuesta sera, mercoledì 6, la trasmissione si occuperàpensionatataadnella sua abitazione. Suo figlio Fabrizio, che aveva parlato ai microfoni di Chi? la scorsa settimana ipotizzando un incidente domestico, è stato arrestato: ancora un altro genitore ucciso ...

