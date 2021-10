Chi è Luigi Bruno, il nuovo amore di Andrea Delogu dopo Francesco Montanari (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Modello e attore, Luigi Bruno è il nuovo amore di Andrea Delogu. dopo l’addio a Francesco Montanari, la conduttrice sembra aver trovato la persona giusta per lei. A confermare le indiscrezioni la foto di un bacio, pubblicata su Diva e Donna. Di Luigi si sa poco e nulla. Sul suo profilo Instagram ha quasi duemila follower e racconta le sue giornate, fra gite, cene con gli amici e shooting di moda. Vive a Milano e non è chiaro come sia avvenuto il primo incontro con Andrea. Di certo il giovane modello è riuscito a regalare il sorriso alla presentatrice Rai dopo un periodo piuttosto difficile. L’addio a Francesco Montanari Nel 2016, la ... Leggi su dilei (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Modello e attore,è ildil’addio a, la conduttrice sembra aver trovato la persona giusta per lei. A confermare le indiscrezioni la foto di un bacio, pubblicata su Diva e Donna. Disi sa poco e nulla. Sul suo profilo Instagram ha quasi duemila follower e racconta le sue giornate, fra gite, cene con gli amici e shooting di moda. Vive a Milano e non è chiaro come sia avvenuto il primo incontro con. Di certo il giovane modello è riuscito a regalare il sorriso alla presentatrice Raiun periodo piuttosto difficile. L’addio aNel 2016, la ...

Advertising

AlessiaPia16 : RT @sofattadansia: Carola, una ragazza educata, gentile e aggraziata. Il suo mondo è la danza ma un ragazzo di nome Luigi cantante rock bad… - Ilcommentatore0 : @luigi_desio @LaStampa Israele è partita molto bene ma ha poonsubito un arresto della campagna di vaccinazione. Olt… - luigi_desio : @Ilcommentatore0 @LaStampa Il vax non previene il contagio, lo dice 'lascienza' ed è acclarato dai fatti. Quindi ri… - luigi_desio : @Ilcommentatore0 @LaStampa Anzi, a maggior ragione, se i vax sono efficaci come si sostiene, è un bene per chi lo h… - luigi_balia : @La_manina__ E chi ti dice che non l’abbia già fatto? Certo che non viene a dirlo a te. Era meglio avere un PdC che… -