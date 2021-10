Chi è il Content Creator e come può essere oggi d’aiuto alle aziende? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi Giovanna Fusco Una delle figure più richieste negli ultimi anni all’interno del panorama digitale è il Content Creator. Potremmo definirlo come colui che è capace di costruire una strategia efficace per avere successo nel mondo online, ma in realtà il suo ruolo è molto più ampio. Infatti, in assenza di contenuti di qualità, i siti web o i social non sono sufficienti, da soli, ad avere successo: c’è bisogno di qualcuno che sappia creare un rapporto con la Community, che sappia come interagire, che sappia veicolare a fondo i valori del brand, che ne migliori l’immagine. Ecco che subentra, dunque, il Content Creator. È una figura professionale spesso confusa con l’Influencer, nonostante se ne differenzi per diversi aspetti. Il Content ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi Giovanna Fusco Una delle figure più richieste negli ultimi anni all’interno del panorama digitale è il. Potremmo definirlocolui che è capace di costruire una strategia efficace per avere successo nel mondo online, ma in realtà il suo ruolo è molto più ampio. Infatti, in assenza di contenuti di qualità, i siti web o i social non sono sufficienti, da soli, ad avere successo: c’è bisogno di qualcuno che sappia creare un rapporto con la Community, che sappiainteragire, che sappia veicolare a fondo i valori del brand, che ne migliori l’immagine. Ecco che subentra, dunque, il. È una figura professionale spesso confusa con l’Influencer, nonostante se ne differenzi per diversi aspetti. Il...

