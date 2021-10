Chat di Morisi | dov’è il confine tra fare giornalismo e fare voyeurismo?

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le indagini sul casoproseguono ed è emerso – come rende noto il Corriere della Sera tramite una sua esclusiva – che la droga dello stupro non era dell’ex social media manager della Lega. Parte dellesul sito di incontri gay Griderboy trae Alexander sono stare rese note dal quotidiano ed è presto montata su una polemica in merito. Se da un lato, infatti, ha senso pubblicare la prova cheha detto la verità sul «G» (che sta per Ghb, anche noto come droga dello stupro), ci sono una serie di dettagli pruriginosi che per molti non avrebbero dovuto essere resi noti. LEGGI ANCHE >>> Grazie al caso, gli italiani sembrano aver scoperto Grindr Lacon Alexander Il Corriere pubblica le citazioni prese dalle ...