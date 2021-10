Charlotte Casiraghi cambia look E lei è sempre più bella e raffinata

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)è una vera icona di stile. Da anni la figlia secondogenita della principessa Carolina di Monaco e di Stefanoè un esempio di classe ed eleganza ma non è facile “intercettarla”. Da quando ha sposato Dimitri Rassan che l’ha resa di nuovo mamma (ha avuto il primo figlio Raphael dalla relazione con l’attore Gad Elmaleh) si è trasferita a Babizon, un comune francese immerso nel verde, lontano da riflettori ed eventi mondani. Ma ogni tanto ritorna ad apparire in pubblico per gli eventi ufficiali, per esempio l’estate scorsa ha partecipato al 15esimo Longines Global Champions Tour.si è presentata al concorso ippico con la mamma e il primogenito e ancora una volta è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di lei con unimpeccabile e ...