Cerignola | passati due giorni dalle elezioni | questa la situazione ufficiale Non ancora assegnati ufficialmente i risultati di due sezioni

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lunedi alle tre del pomeriggio si sono chiusi i seggi. I candidati di fatto al ballottaggio, a, sono già impegnati nella campagna elettorale. Ma la procedura,, non è conclusa. Duedopo. Il datodel ministero dell’Interno si riferisce tuttora a 48su 50 scrutinate. Secondo il resoconto di Foggia today, il caos procedurale ha indotto al trasferimento all’ufficio elettorale del Comune di schede e verbali, per procedere alla conta e far sapere all’elettorato, finalmente, gli esiti del primo turno di. L'articoloduela

Mentre i candidati sonoin secondo piano, in una battaglia spesso spoglia di grandi ... Infine, Franco Metta, che si candida a, ma ritenuto incandidabile avendo fatto parte di un ...... anche perché lui ha fatto di tutto per non farsi conoscere a. Poi c'è quello che io ... Cosa promette questa volta ai cerignolani? Di fare cinque anni meglio di quelli. Sempre che ce ...Fa discutere il discorso pronunciato da Michele Romano, candidato consigliere comunale alle elezioni di Cerignola, che si rivolge a “malavitosi”, invitandoli a tenersi lontani dalla politica.Il presidente della commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, tanto bravo negli esordi da vigilia elettorale che proprio su Cerignola avevano come obiettivo quello di mettere alla gogna Metta, ...