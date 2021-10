Caterina Caselli, il docu-film alla Festa del Cinema di Roma (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Caterina Caselli, il racconto unico e senza tempo di una grande figura della cultura italiana, icona di avanguardia musicale e di costume Arriva finalmente al Cinema il racconto inedito di una delle più importanti figure della cultura del nostro Paese: Caterina Caselli – UNA VITA, CENTO VITE per la regia di Renato De Maria sarà presentato in anteprima come Evento Speciale alla XVI edizione della Festa del Cinema di Roma (14-24 ottobre 2021) e distribuito nelle sale da Nexo Digital solo il 13, 14, 15 dicembre 2021. Il documentario è prodotto da Sugar Play in collaborazione con Rai Cinema ed è diretto da Renato De Maria (regista e sceneggiatore di Hotel Paura del 1996, in concorso al festival di San ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021), il racconto unico e senza tempo di una grande figura della cultura italiana, icona di avanguardia musicale e di costume Arriva finalmente alil racconto inedito di una delle più importanti figure della cultura del nostro Paese:– UNA VITA, CENTO VITE per la regia di Renato De Maria sarà presentato in anteprima come Evento SpecialeXVI edizione delladeldi(14-24 ottobre 2021) e distribuito nelle sale da Nexo Digital solo il 13, 14, 15 dicembre 2021. Ilmentario è prodotto da Sugar Play in collaborazione con Raied è diretto da Renato De Maria (regista e sceneggiatore di Hotel Paura del 1996, in concorso al festival di San ...

