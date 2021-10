Caso tamponi, Lotito alla Figc: “Messa in mora per tutti i danni” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha scritto – apprende l’Ansa – una lettera di diffida al numero 1 della Federcalcio, Gabriele Gravina, a quello della Lega, Paolo Dal Pino, e a tutti i componenti del Consiglio Figc chiedendo l’immediato reintegro nell’organismo. Nella lettera Lotito invita “alla presa d’atto della decisione del collegio di garanzia presso il Coni” che cassa le sanzioni irrogate nei suoi confronti dalla corte federale di appello. “Questa vale – aggiunge – quale formale costituzione in mora per tutti danni”. alla lettera di Lotito è allegato un parere del professor Bruno Sassani. “Basta mistificazioni, la colpevolezza di Lotito è stata accertata”: lo ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – Il presidente della Lazio, Claudio, ha scritto – apprende l’Ansa – una lettera di diffida al numero 1 della Federcalcio, Gabriele Gravina, a quello della Lega, Paolo Dal Pino, e ai componenti del Consigliochiedendo l’immediato reintegro nell’organismo. Nella letterainvita “presa d’atto della decisione del collegio di garanzia presso il Coni” che cassa le sanzioni irrogate nei suoi confronti dcorte federale di appello. “Questa vale – aggiunge – quale formale costituzione inper”.lettera diè allegato un parere del professor Bruno Sassani. “Basta mistificazioni, la colpevolezza diè stata accertata”: lo ...

