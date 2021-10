Caso Schwazer | Wada | “Giustizia sportiva ha sempre ribadito sua colpevolezza”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “È importante fare una distinzione sul: laitaliana ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a suo carico. Il diritto penale è una cosa, possono decidere quello che vogliono e questo fa parte della giurisdizione italiana. La, che è quello che ci riguarda quando si parla di antidoping, e non dipenale, ha reso nota la sua decisione tempo fa, già a Rio”. Queste le parole di Olivier Niggli sul. “Il signorha portato le sue istanze per contestare la decisione dellain più sedi: dal Tas, il tribunale arbitrale dello sport, al tribunale federale svizzero, e la sua difesa èstata ...

Advertising

sportface2016 : Il direttore generale della #Wada sul caso #Schwazer: 'La giustizia sportiva ha sempre ribadito la sua colpevolezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Schwazer

l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

... "Gli Atletici" - Alex, 36 anni, di Vipiteno (Bolzano) è un marciatore, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino 2008 nella 50 km. Fu poi squalificato per doping piombando in untra i ...... facciamo cos? Diciamo che sono un sudtirolese un po' strano, padovano percon origini venete ... A Tokyo non c'era Alex. Che idea si fatto di tutta questa storia? una storia che non mi ...“È importante fare una distinzione sul caso Schwazer: la giustizia italiana ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a suo carico. Il diritto penale è una cosa, possono decidere quello che ...Evento sportivo-letterario sabato 2 ottobre alle 18 all’Eurosporting di Cordenons, che ospiterà la presentazione del libro “I signori del doping - Il sistema contro Alex Schwazer” scritto dal professo ...