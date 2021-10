Caso Dayane Mello, spuntano retroscena terrificanti: “È come se fosse in prigione” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Da qualche settimana a questa parte non si fa altro che parlare di Dayane Mello, attualmente impegnata nel reality brasiliano La Fazenda. Stando al sospetto di molti inquilini, un concorrente si sarebbe approfittato della modella a tal punto che qualcuno parla persino di stupro. Il diretto interessato è stato squalificato, ma pare che Dayane non abbia ben realizzato cosa sia successo, in quanto era ubriaca quando ci sarebbe stata la violenza. Le Iene si sono occupate del Caso e hanno sollevato altri interrogativi. GF Vip, Lulù ferita da Manuel Bortuzzo La principessa Selassiè accusa il nuotatore di non darle abbastanza attenzioni, creando una situazione che la fa soffrire Caso ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Da qualche settimana a questa parte non si fa altro che parlare di, attualmente impegnata nel reality brasiliano La Fazenda. Stando al sospetto di molti inquilini, un concorrente si sarebbe approfittato della modella a tal punto che qualcuno parla persino di stupro. Il diretto interessato è stato squalificato, ma pare chenon abbia ben realizzato cosa sia successo, in quanto era ubriaca quando ci sarebbe stata la violenza. Le Iene si sono occupate dele hanno sollevato altri interrogativi. GF Vip, Lulù ferita da Manuel Bortuzzo La principessa Selassiè accusa il nuotatore di non darle abbastanza attenzioni, creando una situazione che la fa soffrire...

