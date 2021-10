Cashback 2022: novità e anticipazioni sui nuovi requisiti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il bonus Cashback 2022 è al vaglio del governo, con tante novità e anticipazioni che attendono di concettizzarsi. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le indiscrezioni di stampa in merito alla ripresa del concorso di Stato destinato a garantire un rimborso in favore di coloro che utilizzeranno il denaro elettronico. In questo semestre il concorso risulta ufficialmente sospeso e il periodo di fermo è funzionale soprattutto a un ripensamento dei requisiti di partecipazione. Il nuovo esecutivo Draghi si è subito mostrato tiepido in merito alla vicenda. Lo strumento ha dato conferma di essere un buon veicolo per incentivare l’uso del denaro elettronico, ma ha anche mostrato diverse contraddizioni nel suo funzionamento. Tra le critiche principali il fatto che molti partecipanti ad alto reddito ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il bonusè al vaglio del governo, con tanteche attendono di concettizzarsi. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le indiscrezioni di stampa in merito alla ripresa del concorso di Stato destinato a garantire un rimborso in favore di coloro che utilizzeranno il denaro elettronico. In questo semestre il concorso risulta ufficialmente sospeso e il periodo di fermo è funzionale soprattutto a un ripensamento deidi partecipazione. Il nuovo esecutivo Draghi si è subito mostrato tiepido in merito alla vicenda. Lo strumento ha dato conferma di essere un buon veicolo per incentivare l’uso del denaro elettronico, ma ha anche mostrato diverse contraddizioni nel suo funzionamento. Tra le critiche principali il fatto che molti partecipanti ad alto reddito ...

