Casa Moderna, in Fiera fino al 10 ottobre (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Casa è la nostra terza pelle, dopo l’epidermide e il vestiario. Nella Casa proiettiamo il nostro modo di essere, desideri, aspettative, voglia di comfort, di sicurezza, di bellezza. fino a domenica 10 ottobre, Casa Moderna condensa nei padiglioni della Fiera di Udine la fisicità dell’abitazione, con materiali, impianti, strutture, mobili, oggetti, tecniche costruttive, colori. Ma la lista continua e va molto oltre le migliaia di articoli proposti dai 300 marchi in esposizione. Perché la Casa è fatta di sensazioni, di atmosfere, di dettagli, di tutta quell’ enorme presenza immateriale generata da uno stile, concentrata nel design, nella creatività, nell’innovazione. Creatività e Know-how si uniscono nelle sorprendenti carte da parati di ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Laè la nostra terza pelle, dopo l’epidermide e il vestiario. Nellaproiettiamo il nostro modo di essere, desideri, aspettative, voglia di comfort, di sicurezza, di bellezza.a domenica 10condensa nei padiglioni delladi Udine la fisicità dell’abitazione, con materiali, impianti, strutture, mobili, oggetti, tecniche costruttive, colori. Ma la lista continua e va molto oltre le migliaia di articoli proposti dai 300 marchi in esposizione. Perché laè fatta di sensazioni, di atmosfere, di dettagli, di tutta quell’ enorme presenza immateriale generata da uno stile, concentrata nel design, nella creatività, nell’innovazione. Creatività e Know-how si uniscono nelle sorprendenti carte da parati di ...

