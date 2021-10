“Caro ministro, senza insegnante di sostegno Marco non è andato a scuola per quasi un mese” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In queste ore ho ricevuto una lettera da una collega. Una di quelle (poche) che non è voluta stare zitta ma ha desiderato almeno esprimere il suo sdegno. Potevo scegliere di non dare spazio a questa storia perché è una delle tante, non è niente di nuovo. Proprio mentre pensavo a questo mi sono accorto che ormai, purtroppo, ci siamo abituati allo scempio della scuola pubblica, alla distruzione anno per anno della normalità. Ho deciso di pubblicarla qui perché non possiamo essere indifferenti. L’indifferenza uccide. *** Caro ministro, come ben saprà, il 13 settembre in Lombardia gli studenti sono tornati a scuola. Non tutti, però. Marco, 7 anni, per circa un mese è dovuto rimanere a casa con la sua mamma. Questo perché Marco soffre di una grave forma di autismo e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In queste ore ho ricevuto una lettera da una collega. Una di quelle (poche) che non è voluta stare zitta ma ha desiderato almeno esprimere il suo sdegno. Potevo scegliere di non dare spazio a questa storia perché è una delle tante, non è niente di nuovo. Proprio mentre pensavo a questo mi sono accorto che ormai, purtroppo, ci siamo abituati allo scempio dellapubblica, alla distruzione anno per anno della normalità. Ho deciso di pubblicarla qui perché non possiamo essere indifferenti. L’indifferenza uccide. ***, come ben saprà, il 13 settembre in Lombardia gli studenti sono tornati a. Non tutti, però., 7 anni, per circa unè dovuto rimanere a casa con la sua mamma. Questo perchésoffre di una grave forma di autismo e ...

