Caro energia, von der Leyen: problema serio, prossima settimana la comunicazione Ue (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha definito l’impennata dei prezzi dell’energia “un problema serio”, annunciando per la prossima settimana una comunicazione da parte di Bruxelles nella quale “esamineremo l’intera struttura dei prezzi dell’energia”. “Per noi è molto chiaro che nel lungo periodo sarà importante investire nelle rinnovabili che ci danno prezzi stabili e più indipendenza”, ha dichiarato al suo arrivo al castello di Brdo, in Slovenia, per la seconda giornata di lavori del summit tra i leader Ue e gli omologhi dei Balcani occidentali. La proposta Ue sarà discussa “a tempo debito” al vertice dei leader dei Ventisette il 21 e 22 ottobre a Bruxelles, ha assicurato von der Leyen. “Il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der, ha definito l’impennata dei prezzi dell’“un”, annunciando per launada parte di Bruxelles nella quale “esamineremo l’intera struttura dei prezzi dell’”. “Per noi è molto chiaro che nel lungo periodo sarà importante investire nelle rinnovabili che ci danno prezzi stabili e più indipendenza”, ha dichiarato al suo arrivo al castello di Brdo, in Slovenia, per la seconda giornata di lavori del summit tra i leader Ue e gli omologhi dei Balcani occidentali. La proposta Ue sarà discussa “a tempo debito” al vertice dei leader dei Ventisette il 21 e 22 ottobre a Bruxelles, ha assicurato von der. “Il ...

Advertising

sole24ore : In Slovenia il vertice Ue contro il caro-bollette. L’Italia punta a stock comuni di energia - sBhupen_2 : RT @EricaDoddo: @sBhupen_2 Grazie di cuore mio caro amico, tutto questo lo devo anche al vostro supporto e al vostro affetto, che mi infond… - GoVenturini : Caro energia e caro commodities sono ostacoli che si ripercuotono su tutti gli elementi necessari per la transizion… - LucaViaggio : RT @chiccotesta: Per fare i pannelli solari ci vuole il silicio . Ma i produttori di silicio rallentano le attività per via del caro energi… - biskero : RT @Qualenergiait: Terna: il caro-energia durerà, urgente sbloccare #rinnovabili e storage -