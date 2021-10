Caro energia - Una follia dei mercati che durerà mesi

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Che cosa sta succedendo ai prezzi del gas, del metano e, in generale, dell'? Sentire parlare gli addetti ai lavori dideie di situazione mai vista è sconcertante. Eppure, è così: a confermarlo, in questa intervista, è Davide Tabarelli, presidente di Nomisma, il think tank in materia energetica con cui Quattroruote collabora da tempo. Intorno al mondo dell'auto sta succedendo di tutto, dalla forzatura sull'elettrico alla crisi dei microchip: ci mancava la crisi deienergeticiSiamo ingolfati, inceppati: la pandemia è stata un disastro delle cui implicazioni economiche forse non ci siamo resi pienamente conto. Adesso, la ripresa è caotica in tutte le filiere e il caos riguarda un po' tutte le fonti di: il gas, il carbone, l'elettricità e, in ...