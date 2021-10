Carmine sparito da una scuola di Sant’Antimo | ritrovato a Grumo Nevano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carmine sparito

... quasi all'angolo con piazza del, a Cagliari, per acquistare delle pizzette. Ha chiuso il ... 'Quando sono risalito il pc era, l'avevo lasciato in un lato dell'abitacolo, ben nascosto. ...... dal cimitero a via Sant'Antonio? L'animale dal circa 10 giorni ènel nulla dalla zona di ... Del caso venne informato personalmente anche il vice sindaco del Comune di ArianoGrasso il ...È scattato l’allarme a Sant’Antimo (località dell’area nord in provincia di Napoli ), per il piccolo Carmine. Da ore il bambino è scomparso, come sparito nel nulla. A far scattare l’allarme è stata la ...Paura a Sant'Antimo: ragazzo scomparso, partono le ricerche: sarebbe stato visto a scuola prima di sparire nel nulla ...