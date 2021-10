Carceri Campania: detenuti senza casa, affidati in 32 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDa ottobre dello scorso anno ad oggi 32 detenuti (26 uomini e 6 donne) senza fissa dimora, in Campania, hanno potuto accedere alle misure alternative al carcere grazie all’accoglienza assicurata da alcune associazioni di volontariato E’ quanto emerso dall’incontro tra il Garante Regionale dei detenuti Samuele Ciambriello e le associazioni vincitrici del progetto di Cassa delle ammende riguardante l’accoglienza di detenuti senza fissa dimora; un incontro sul quale si è fatto il punto sulle criticità riscontrate e sulle buone prassi ancora da seguire. Gli enti “Cooperativa Less” (Napoli), “Migranti senza frontiere Onlus” (Salerno), “Cooperativa San Paolo” (Salerno), “Croce Rossa Italiana” (Comitato Napoli nord – Casoria), “Cooperativa L’uomo ed ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDa ottobre dello scorso anno ad oggi 32(26 uomini e 6 donne)fissa dimora, in, hanno potuto accedere alle misure alternative al carcere grazie all’accoglienza assicurata da alcune associazioni di volontariato E’ quanto emerso dall’incontro tra il Garante Regionale deiSamuele Ciambriello e le associazioni vincitrici del progetto di Cassa delle ammende riguardante l’accoglienza difissa dimora; un incontro sul quale si è fatto il punto sulle criticità riscontrate e sulle buone prassi ancora da seguire. Gli enti “Cooperativa Less” (Napoli), “Migrantifrontiere Onlus” (Salerno), “Cooperativa San Paolo” (Salerno), “Croce Rossa Italiana” (Comitato Napoli nord – Casoria), “Cooperativa L’uomo ed ...

