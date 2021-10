Capua: "Abbiamo confinato il Covid: in inverno tirerà qualche calcio, ma si può tornare alla normalità" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Siamo riusciti a mettere nel recinto il Covid: tirerà ancora qualche calcio questo inverno, ma la vita può tornare alla normalità. Questo virus si comporterà come un’influenza”. La virologa Ilaria Capua si è detta fiduciosa sull’andamento della pandemia nella puntata del 5 ottobre della trasmissione “diMartedì” su La7. La professoressa e direttrice del Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida è intervenuta nello studio, spiegando che “i fenomeni pandemici hanno una fase di attacco violento dove trovano tutti i semafori verdi, perché le persone non hanno anticorpi, non hanno strumenti per proteggersi. Gli unici che avevamo erano appunto le mascherine e il distanziamento sociale”. La Capua ha ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Siamo riusciti a mettere nel recinto ilancoraquesto, ma la vita può. Questo virus si comporterà come un’influenza”. La virologa Ilariasi è detta fiduciosa sull’andamento della pandemia nella puntata del 5 ottobre della trasmissione “diMartedì” su La7. La professoressa e direttrice del Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida è intervenuta nello studio, spiegando che “i fenomeni pandemici hanno una fase di attacco violento dove trovano tutti i semafori verdi, perché le persone non hanno anticorpi, non hanno strumenti per proteggersi. Gli unici che avevamo erano appunto le mascherine e il distanziamento sociale”. Laha ...

Advertising

_simoneventuri : RT @HuffPostItalia: Capua: 'Abbiamo confinato il Covid: in inverno tirerà qualche calcio, ma si può tornare alla normalità' - HuffPostItalia : Capua: 'Abbiamo confinato il Covid: in inverno tirerà qualche calcio, ma si può tornare alla normalità' - glasond : Ehi “my slime”. come va? tutto bene spero. ti abbiamo inserito nella nostra playlist, unità cinofila, lontana dai b… - e_tognotti : #Dimartedi Se lo dice Floris! Abbiamo una bussola che ci guida dagli States : Ilaria Capua. Senza parole - cescon_maurizio : #dimartedi La prof #capua: “Abbiamo messo il virus nel recinto”. Ecco adesso speriamo che gli irresponsabili o gli… -