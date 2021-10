Capienza negli stadi aumentata al 75%: quanti tifosi potrà accogliere il Maradona (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A seguito del Raduno del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali si è espressa in merito alla Capienza degli impianti sportivi. FOTO: SSC Napoli "Domani uscirà la misura che garantirà almeno il 75% all'aperto e il 50% al chiuso negli stadi. L'obiettivo è di arrivare quanto prima al 100%, se la situazione epidemiologica e la vaccinazione continueranno così credo sia veramente questione di settimane". Lo stadio Diego Armando Maradona quindi arriverà a poter accogliere 41.000 tifosi. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A seguito del Raduno del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali si è espressa in merito alladegli impianti sportivi. FOTO: SSC Napoli "Domani uscirà la misura che garantirà almeno il 75% all'aperto e il 50% al chiuso. L'obiettivo è di arrivare quanto prima al 100%, se la situazione epidemiologica e la vaccinazione continueranno così credo sia veramente questione di settimane". Loo Diego Armandoquindi arriverà a poter41.000

