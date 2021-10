Capelli extra lunghi? La risposta arriva da Chiara Ferragni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Soltanto qualche settimana fa, Versace ha portato in passerella una nuova moda Capelli destinata a dettare tendenza per la Primavera/Estate 2022. Eppure c’è chi, come Chiara Ferragni, ne ha già fatto tesoro. L’imprenditrice digitale, protagonista della copertina di ottobre di Vogue, ha proposto lunghissimi Capelli biondi cavalcando il trend lanciato in passerella da Versace con l’aiuto delle sue top model. Dopo aver visto sfilare Lourdes Ciccone, Vittoria Ceretti, Emily Ratajkowski e persino Dua Lipa con una lunghissima e folta chioma, anche Chiara Ferragni si è concessa l’utilizzo dell’extension: l’effetto Capelli extra long, con piega liscissima, rispecchia il nuovo trend glamour. View this post on ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Soltanto qualche settimana fa, Versace ha portato in passerella una nuova modadestinata a dettare tendenza per la Primavera/Estate 2022. Eppure c’è chi, come, ne ha già fatto tesoro. L’imprenditrice digitale, protagonista della copertina di ottobre di Vogue, ha propostossimibiondi cavalcando il trend lanciato in passerella da Versace con l’aiuto delle sue top model. Dopo aver visto sfilare Lourdes Ciccone, Vittoria Ceretti, Emily Ratajkowski e persino Dua Lipa con unassima e folta chioma, anchesi è concessa l’utilizzo dell’extension: l’effettolong, con piega liscissima, rispecchia il nuovo trend glamour. View this post on ...

