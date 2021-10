Cannavaro: «Italia Spagna come a Euro 2020. Futuro? Allenerò in Europa» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fabio Cannavaro, ex allenatore del Guangzhou Evergrande, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di AS: le sue parole Fabio Cannavaro, ex allenatore del Guangzhou Evergrande, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di AS in merito a Italia-Spagna e un eventuale Futuro al Napoli dopo l’addio alla Cina. ADDIO ALLA CINA – «Non me ne sono andato dalla Cina per soldi, mi mancava la mia famiglia; ho trascorso troppi mesi senza vederli, e ormai i protocolli anti-covid erano diventati insostenibili». Italia Spagna – «Il record di partite senza sconfitta dell’Italia parla chiaro, ma la Spagna farà di tutto per interromperlo. Potrebbe andare come all’Europeo: la Spagna che gestisce il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fabio, ex allenatore del Guangzhou Evergrande, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di AS: le sue parole Fabio, ex allenatore del Guangzhou Evergrande, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di AS in merito ae un eventualeal Napoli dopo l’addio alla Cina. ADDIO ALLA CINA – «Non me ne sono andato dalla Cina per soldi, mi mancava la mia famiglia; ho trascorso troppi mesi senza vederli, e ormai i protocolli anti-covid erano diventati insostenibili».– «Il record di partite senza sconfitta dell’parla chiaro, ma lafarà di tutto per interromperlo. Potrebbe andareall’peo: lache gestisce il ...

