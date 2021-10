Cannavaro | “Il Napoli e l’Italia fanno parte della mia storia Futuro? Non mi pongo limiti”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fabio, ex tecnico del Guangzhou Evergrande, è tornato a parlaredecisione di rescindere il contratto con il club cinese. “Non è stato per ragioni economiche: la situazione, con i protocolli anti-covid, era insostenibile. Sono stato troppi mesi senza vedere la mia famiglia” ha detto l’ex campione del Mondo ad AS. Sul: “? Non chiudo nessuna porta. Ilmia. Real Madrid? Beh, non posso dire che non mi piacerebbe (ride ndr). Sono ambizioso e non mima ora c’è Ancelotti che farà senza dubbio un grande lavoro”. Infineha raccontato un retroscena di quando giocava con i Blancos: “Pepe ...

ROMA - In vista del match fra Italia e Spagna, valido per le semifinali di Nations League, il quotidiano spagnolo As ha contattato Fabioper commentare la partita e per parlare dei suoi progetti futuri: " Potrebbe finire anche come all'Europeo, con la Spagna che gestisce il possesso palla e l'Italia che segna due gol nelle ...Ile l'Italia fanno parte della mia storia. Real Madrid? Beh, non posso dire che non mi ... ANEDDOTO - A proposito di Real Madrid,racconta un retroscena di quando giocava con la ...Fabio Cannavaro, ex tecnico del Guangzhou Evergrande, è tornato a parlare della decisione di rescindere il contratto con il club cinese.“Non è stato per ragioni economiche, i protocolli anti-Covid erano diventati insostenibili”. Raggiunto da as, Fabio Cannavaro spiega.