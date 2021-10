Cannavaro: "Futuro? Non vorrei solo il Napoli. Ecco la mia su Jorginho" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo la rescissione contrattuale con i cinesi dello Guanghzou Evergrande, Fabio Cannavaro ha concesso un'intervista al quotidiano spagnolo AS, qui riportate le sue dichiarazioni: "Cina? Non c'entrano i soldi, sono andato via per stare con la mia famiglia, era diventato insostenibile con tutti i protocolli anti-covid". "Italia-Spagna? La Spagna farà di tutto per interrompere il nostro record, ma potrebbe andare come all'Europeo, noi bravi a concretizzare". Italia-Spagna-Mancini "Jorginho? si meriterebbe il pallone d'oro per quello che ha vinto in stagione, anche se quando vinsi io non c'erano Messi e Ronaldo". "Futuro? Voglio allenare in Europa, il Napoli è uno dei miei sogni, perché parte della mia storia. Ed anche per quanto riguarda il Real Madrid, mai dire mai". Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo la rescissione contrattuale con i cinesi dello Guanghzou Evergrande, Fabioha concesso un'intervista al quotidiano spagnolo AS, qui riportate le sue dichiarazioni: "Cina? Non c'entrano i soldi, sono andato via per stare con la mia famiglia, era diventato insostenibile con tutti i protocolli anti-covid". "Italia-Spagna? La Spagna farà di tutto per interrompere il nostro record, ma potrebbe andare come all'Europeo, noi bravi a concretizzare". Italia-Spagna-Mancini "? si meriterebbe il pallone d'oro per quello che ha vinto in stagione, anche se quando vinsi io non c'erano Messi e Ronaldo". "? Voglio allenare in Europa, ilè uno dei miei sogni, perché parte della mia storia. Ed anche per quanto riguarda il Real Madrid, mai dire mai".

