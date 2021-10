Cannavaro | «Dietro Bonucci e Chiellini il vuoto | sono gli ultimi veri difensori rimasti»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Al netto del piccolo paradosso che El Pais sottolinea in attacco di intervista a Fabio(“ero un difensore eitaliano, ma voglio che le mie squadre giochino bene. La prima cosa è attaccare perché attaccare difende”), il difensore Pallone d’Oro che ha appena terminato la sua carriera da tecnico in Cina parla dell’evoluzione del gioco, e della fine dei grandi“puri”. “La scuola che io chiamo Guardiola, che poi ha approfittato della nazionale, ha cambiato lo stile del calcio in generale, ma ora siamo passati ad calcio molto più veloce. È più facile trovare un ragazzo di 1,90, fisicamente forte, che un talento come Messi, Xavi, Iniesta… Questi erano unici. Adesso per fare squadra è più facile cercare gente forte, veloce, resistente. È un altro calcio. Sai sempre cosa fa un calciatore o una squadra in tempo reale. ...