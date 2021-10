Campania | il bollettino Covid | 272 positivi | tasso all’1 | 6%

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo ae deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 272 a fronte di 16.674 tamponi molecolari processati (,6%). Si registrano 2 nuovi decessi negli ultimi due giorni, più un morto in precedenza ma registrato soltanto ieri. La situazione posti letto: 15 posti occupati su 656 in terapia intensiva (ieri 16); 200 posti occupati su 3.160 in degenza ordinaria (ieri 208). L'articolo ilNapolista.

Aumentano i nuovi positivi e aumenta anche la curva dei contagi da in. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 272 positivi su 16.674 tamponi esaminati , 107 in più di ieri con 1.611 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l'1,...Ildell'emergenza Coronavirus dellaaggiornato a mercoledì 6 ottobre 2021 . Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, alle ...Nelle ultime 24 ore in Campania, a fronte di 16674 test effettuati, 272 persone sono risultate positive al Covid 19. L'indice di contagio risale all'1,63%. I morti sono tre (un decesso è avvenuto nei ...In Campania sono stati registrati 272 nuovi casi Covid su 16.674 test (tra tamponi molecolari e antigenici rapidi). Sale quindi a 457.922 il numero complessivo dei contagiati in Campania dall'inizio d ...