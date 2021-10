Camano, agente Lautaro: “Felice di giocare con Dzeko e Correa. Rinnovo? Siamo sulla strada giusta” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Alejandro Camano fa il punto sul Rinnovo di Lautaro Martinez L’Inter ha da tempo trovato l’accordo con l’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, per il Rinnovo dell’attaccante argentino. Il procuratore è tornato sull’argomento nel corso di un suo intervento su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole. “Voglio subito dire una cosa, è molto Felice in Italia. Gli piace tantissimo il calcio italiano. Da diverso tempo stiamo discutendo del Rinnovo con la società milanese e sono davvero fiducioso perché la strada imboccata credo sia proprio quella giusta”. “La Serie A è un campionato importante e diverso rispetto a quello di qualche stagione fa. Lautaro è molto ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Alejandrofa il punto suldiMartinez L’Inter ha da tempo trovato l’accordo con l’diMartinez, Alejandro, per ildell’attaccante argentino. Il procuratore è tornato sull’argomento nel corso di un suo intervento su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole. “Voglio subito dire una cosa, è moltoin Italia. Gli piace tantissimo il calcio italiano. Da diverso tempo stiamo discutendo delcon la società milanese e sono davvero fiducioso perché laimboccata credo sia proprio quella”. “La Serie A è un campionato importante e diverso rispetto a quello di qualche stagione fa.è molto ...

